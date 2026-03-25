L’Ulss 3 Serenissima ha annunciato una collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione di persone con disabilità allo sport. La partnership mira a sviluppare progetti e iniziative condivise nel territorio veneziano, con l’intento di facilitare l’ingresso e la partecipazione degli atleti con disabilità alle attività sportive. La collaborazione rappresenta un passo importante in questa direzione.

Firmata a Noale una convenzione, le strutture dell'Ulss a servizio degli atleti e delle persone con disabilità che vogliono fare attività fisica. «Un impegno concreto per sviluppare la cultura sportiva» Ieri 24 marzo è stata siglata a Mestre una convenzione quadro con il Cip. «Con questa firma congiunta l’Ulss 3 Serenissima affianca il Comitato Italiano Paralimpico nella sua mission per la diffusione della cultura paralimpica nella società contemporanea - spiega il direttore generale Massimo Zuin - L’impegno che assumiamo si tramuta in protocolli di presa in carico e di affiancamento concreto all’universo sorprendente della pratica sportiva tra le persone con disabilità». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - L'Ulss 3 a sostegno del Comitato paralimpico italiano: «Faremo da apripista»

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