Un ragazzo di 21 anni di origini albanesi è stato fermato dai carabinieri di Lucca dopo aver aggredito la compagna, portandole via la borsa e l’auto con cui è fuggito. L’intervento è avvenuto nella giornata del 25 marzo, quando la donna ha denunciato l’aggressione e il furto. Gli investigatori hanno individuato e fermato il giovane nei pressi della sua abitazione.

Lucca, 25 marzo 2026 – Un 21enne albanese è stato fermato dai carabinieri di Lucca: avrebbe aggredito la compagna mentre la donna era alla guida dell'auto su cui viaggiavano insieme, portandole via la borsa poi si sarebbe impossessato anche della vettura venendo infime bloccato dai carabinieri mentre “stava per fuggire all'estero”. È quanto ricostruito dall'Arma per il fermo del 21enne già noto alle forze dell'ordine, per i reati di maltrattamenti contro familiari eo conviventi, rapina e furto. Da quanto spiegato ieri alle 6:30, in via Pesciatina, mentre il giovane viaggiava come passeggero a bordo dell'autovettura di proprietà e condotta dalla compagna, al culmine di una lite avrebbe colpito con un pugno al volto la donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca, 21enne aggredisce la compagna e le porta via la borsa e l’auto per fuggire

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