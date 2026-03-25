L'oroscopo di giovedì 26 marzo 2026 per tutti i segni | Bilancia e Capricorno hanno il cuore surgelato

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cielo di giovedì 26 marzo 2026 vede la Luna in Cancro influenzare le emozioni di alcuni segni. In particolare, Bilancia e Capricorno riferiscono di sentirsi freddi e distaccati, con sensazioni di isolamento e incomprensione. Nessuna altra configurazione planetaria viene menzionata, e le reazioni di questi segni sembrano essere legate principalmente all’effetto della posizione lunare.

La Luna in Cancro nell'oroscopo di giovedì 26 marzo 2026 infreddolisce decisamente le emozioni di Bilancia e Capcicorno, che si sentono abbandonati e non compresi. Per fortuna, almeno la Luna, si muove in fretta nelle previsioni del cielo del giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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