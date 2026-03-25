L'oroscopo di giovedì 26 marzo 2026 per tutti i segni | Bilancia e Capricorno hanno il cuore surgelato

Il cielo di giovedì 26 marzo 2026 vede la Luna in Cancro influenzare le emozioni di alcuni segni. In particolare, Bilancia e Capricorno riferiscono di sentirsi freddi e distaccati, con sensazioni di isolamento e incomprensione. Nessuna altra configurazione planetaria viene menzionata, e le reazioni di questi segni sembrano essere legate principalmente all’effetto della posizione lunare.

La Luna in Cancro nell'oroscopo di giovedì 26 marzo 2026 infreddolisce decisamente le emozioni di Bilancia e Capcicorno, che si sentono abbandonati e non compresi. Per fortuna, almeno la Luna, si muove in fretta nelle previsioni del cielo del giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

L’oroscopo di giovedì 5 febbraio 2026 per tutti i segni: Acquario e Bilancia hanno il cuore apertoNell'oroscopo di giovedì 5 febbraio 2026 c'è grande fermento per i segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia).

Oroscopo di oggi, giovedì 5 febbraio 2026 per tutti i segni: Acquario e Bilancia hanno il cuore apertoNell'oroscopo di oggi giovedì 5 febbraio 2026 c'è grande fermento per i segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia).

Contenuti e approfondimenti su L 8217 oroscopo di giovedì 26 marzo...

Temi più discussi: Oroscopo Bilancia della settimana di Paolo Fox dal 23 marzo al 29 marzo; L'oroscopo di giovedì 19 marzo, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani; Oroscopo di giovedì 19 marzo 2026: giornata ottima per Scorpione, Acquario e Gemelli; Paolo Fox, oroscopo di oggi giovedì 19 marzo: le previsioni segno per segno.

Oroscopo del 26 marzo: Cancro di buonumore, Vergine collaborativo, Bilancia fortunatoL'oroscopo di giovedì 26 marzo di Luca Nicolaj. Bilancia, successo Oggi la configurazione ha qualcosa di nettamente più mite ... msn.com

L'oroscopo di giovedì 26 marzo, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domaniQuali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno della Bilancia. Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Nelle ... msn.com

Cari Bilancia, oggi bisogna essere bravi a non darvi fastidio, potreste andare in escandescenza. State apportando cambiamenti importanti nella vostra vita e tra poco il tempo sarà maturo. L’oroscopo di Paolo Fox di giovedì 25 marzo è su RaiPlay link a - facebook.com facebook

#Bankitalia Online Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero: bancaditalia.it/pubblicazioni/… Nei 12 mesi terminanti in gennaio 2026 il surplus di conto corrente è stato pari a €30,1 mld (1,3% del PIL). A gennaio gli investitori residenti x.com