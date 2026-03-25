L’Orlando City ha annunciato di aver firmato con l’attaccante francese Antoine Griezmann, che si trasferisce dall’Atletico Madrid. La notizia è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore. La firma del contratto segna un cambiamento significativo per la squadra, che ora conta tra le sue fila un giocatore di grande esperienza internazionale. La società ha comunicato la conclusione dell’accordo senza rilasciare ulteriori dettagli.

2026-03-24 16:26:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Orlando City ha confermato l’acquisto dell’attaccante francese Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid. Il 35enne trascorrerà il resto della stagione con l’Atletico prima di intraprendere la sua avventura nella Major League Soccer dopo la Coppa del Mondo di luglio. Si conclude così la meravigliosa carriera di Griezmann in Spagna. Ha segnato 298 gol e contribuito con 132 assist in 792 presenze professionali con Atlético, Barcellona e Real Sociedad. “Portare Antoine a Orlando è un momento fondamentale non solo per il nostro club, ma per la nostra città, i nostri tifosi e per la Major League Soccer”, ha affermato Mark Wilf, proprietario e presidente dell’Orlando City SC. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Orlando City conferma la firma di Antoine Griezmann

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A HUKUMANCE: Tsohon an wasan FC Barcelona, Antoine Griezmann ya kammala komawa kungiyar kwallon kafa ta Orlando City SC Dan wasan zai fara wasa a kungiyar daga watan Yuli 2026 Dame kuke tunawa da Griezmann a barca #imyaro - facebook.com facebook

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