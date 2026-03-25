Lorenzo Pireddu nuovo managing director di Qonto per il Sud Europa

Qonto ha annunciato la nomina di Lorenzo Pireddu come nuovo managing director per il Sud Europa. L'azienda, specializzata in soluzioni di gestione finanziaria per piccole e medie imprese e professionisti, opera in diversi paesi europei e conta oltre 600 dipendenti. La nomina di Pireddu si inserisce in un piano di ampliamento della presenza dell’azienda nella regione.

Edilizia 4.0, soluzioni resilienti e low carbon: Stress e Federico II lanciano il progetto “Multicare” L’eclisse della ragione. Trumpismo, ignoranza arrogante e crisi della democrazia americana Qonto, fintech che offre una soluzione di gestione finanziaria per pmi e liberi professionisti leader in Europa e conta oltre 600.000 clienti, nomina di Lorenzo Pireddu nuovo managing director per il Sud Europa. Il manager italiano proviene da Uber, dove ha ricoperto per più di sei anni il ruolo di managing director per l’Italia. In precedenza, ha ricoperto ruoli di leadership in 77Agency e GotU.io, contribuendo all’espansione internazionale delle due realtà in Europa e negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lorenzo Pireddu

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Nuovo incarico per Lorenzo Pireddu, che per sei anni è stato managing director di Uber per l’Italia - facebook.com facebook

Qonto, Lorenzo Pireddu managing director per il Sud Europa. Guiderà attività in Italia, Spagna e Portogallo #ANSA x.com