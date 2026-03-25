L’ora dell’orgoglio Nazionale Gattuso-azzurri fiducia totale Calafiori | Grande opportunità

Domani l’Italia scenderà in campo per una partita che rappresenta uno degli appuntamenti più significativi degli ultimi dodici anni. Dopo un periodo di tensione, i giocatori mostrano segnali di serenità, con l’attenzione rivolta alla sfida imminente. Rino Gattuso manifesta grande orgoglio per la nazionale, mentre Riccardo Calafiori definisce l’occasione come una grande opportunità.

L’orgoglio di Rino Gattuso lunedì, la serenità di Riccardo Calafiori ieri. L’appuntamento con la storia è alle porte, domani l’Italia giocherà la partita più importante degli ultimi dodici anni ma la leggerezza delle ultime ore allontana la tensione che ha accompagnato gli azzurri per mesi. Meglio vivere il presente, godersi il momento senza guardare troppo davanti e immaginare scenari da psicodramma. No, la Svezia, la Macedonia del Nord e mettiamoci anche la Svizzera agli Europei del 2024 sono grandi delusioni ma che fanno parte del passato, domani sarà un’altra partita. Domani appunto. Un passo alla volta. Testa all’Irlanda del Nord e basta, ora non ci si può permettere di pensare ad altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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