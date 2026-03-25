L' omicidio a Rogoredo e la squadretta in commissariato | cosa si cerca nei cellulari dei poliziotti

Nelle prossime settimane verranno avviate analisi mirate sui dispositivi elettronici sequestrati a un poliziotto coinvolto in un omicidio avvenuto a Rogoredo. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso un uomo durante un controllo antidroga, avvenuto lo scorso 26 del mese. Le verifiche riguarderanno principalmente i contenuti presenti sui cellulari, con l’obiettivo di raccogliere eventuali elementi utili alle indagini.

Dai messaggi WhatsApp alle foto: i magistrati cercano le prove delle rapine e dello spaccio tra maggio e gennaio nei telefoni della presunta 'squadretta' di Mecenate che con Cinturrino avrebbe agito con metodi non leciti In particolare, come criterio temporale di ricerca è stato indicato dal maggio 2024 fino al gennaio scorso, mesi a cui fanno riferimento i numerosi capi di imputazione, circa trenta, che il pubblico ministero Giovanni Tarzia contesta all'assistente capo della polizia e ad altre divise. Non sarebbero state indicate invece parole chiave per la ricerca. Le accuse - dalla rapina allo spaccio, fino alla concussione e al falso - sono state mosse a Cinturrino e ad altri agenti indagati da alcuni testimoni che saranno sentiti, il primo e il 2 aprile, con incidente probatorio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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#Milano Si aggrava la posizione di Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha confessato di aver ucciso pusher nel bosco della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Gli indagati salgono da 4 a 6. Di @SimoneZazzera #GR1 x.com