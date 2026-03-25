Loewe Pantalone Cargo | raso lavato vestibilità e prezzo

Un nuovo modello di pantalone cargo è stato lanciato sul mercato, realizzato in raso lavato. La vestibilità del capo è stata descritta come comoda, mentre il prezzo è stato indicato come accessibile. L'articolo include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Raso lavato e dettagli: la firma Loewe nel modello cargo. Il punto di forza di questo capo risiede nella scelta del tessuto: un leggero raso di cotone lavato che conferisce al modello una caduta naturale e una superficie con lieve lucentezza tipica della produzione Loewe. La struttura del tessuto. Il raso è un tessuto a tessitura fine che, dopo il trattamento di lavaggio, acquisisce morbidezza immediata senza perdere la sua integrità strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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