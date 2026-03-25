Lo scrittore Italo Ferraro morto investito a Napoli lettere e fiori sotto casa | Animo nobile e gentile

Un incidente stradale ha causato la morte dello scrittore e professore lunedì nel centro cittadino. La notizia ha suscitato commozione tra i residenti, che hanno lasciato lettere e fiori sotto l'abitazione della vittima. La scomparsa ha provocato cordoglio tra amici e conoscenti, che ricordano il suo carattere nobile e gentile. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Commozione al Corso Vittorio Emanuele per la scomparsa del professore Italo Ferraro, vittima di incidente stradale lunedì. Tante lettere e fiori vicino alla sua casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Morto l'architetto e scrittore Italo Ferraro: è stato investito da uno scooter a Napoli Italo Ferraro investito e morto a Napoli: scrittore e professore universitario, autore di libri sulla cittàItalo Ferraro, vittima di un incidente stradale a Napoli, era un docente universitario di Architettura, appassionato di Urbanistica e autore di molti... Contenuti e approfondimenti su Italo Ferraro Temi più discussi: Incidente a Napoli in corso Vittorio Emanuele, morto lo scrittore e architetto Italo Ferraro; Incidente a Napoli, morto l'architetto e scrittore Italo Ferraro: investito su corso Vittorio Emanuele; Italo Ferraro, morto lo scrittore investito in centro a Napoli. Polemiche sui soccorsi arrivati tardi; Italo Ferraro, chi era il professore morto investito da uno scooter: voce appassionata di Napoli, autore di un atlante della città storica. Italo Ferraro investito a Napoli: morto dopo l’incidenteTragedia a Napoli, è morto lo scrittore e architetto Italo Ferraro, investito da uno scooter in Corso Vittorio Emanuele. Ferraro aveva 84 anni. Tragico incidente a Napoli: investito lo scrittore e arc ... notizie.it Napoli, Italo Ferraro investito e ucciso da uno scooter: lo scrittore aveva 84 anniIncidente stradale mortale ieri sera a Napoli, lo scrittore 84enne Italo Ferraro, è stato investito da uno scooter mentre attraversava la carreggiata in corso ... lapresse.it L’intervista ai figli di Italo Ferraro, il professore travolto e ucciso a #Napoli #italoferraro #intervista - facebook.com facebook Napoli, non si ferma la strage di pedoni: 8 morti in meno di 3 mesi- Le ultime tre, nel giro di poco più di 24 ore: Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova, travolte in corso Garibaldi e Italo Ferraro al corso Emanuele. Flash mob per chiedere più sicurezza @TgrRai x.com