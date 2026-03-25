Lo scrittore Italo Ferraro morto investito a Napoli lettere e fiori sotto casa | Animo nobile e gentile

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale ha causato la morte dello scrittore e professore lunedì nel centro cittadino. La notizia ha suscitato commozione tra i residenti, che hanno lasciato lettere e fiori sotto l'abitazione della vittima. La scomparsa ha provocato cordoglio tra amici e conoscenti, che ricordano il suo carattere nobile e gentile. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Commozione al Corso Vittorio Emanuele per la scomparsa del professore Italo Ferraro, vittima di incidente stradale lunedì. Tante lettere e fiori vicino alla sua casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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