lo scatto promozione monza il calendario aiuta

A sei giornate dalla fine della stagione regolare, la corsa alla promozione si presenta incerta e ricca di potenziali svolte. La sfida tra le squadre coinvolte si svolge in un contesto di partite intense e imprevedibili, con la classifica che può ancora cambiare in modo significativo. La competizione si mantiene aperta, alimentata da risultati che continuano a modificare gli equilibri.

Vibrante, serrata e probabilmente soggetta a diversi colpi di scena fino all’ultima giornata. Così, a sei gare dal termine della stagione regolare, si presenta la lotta per la promozione. E il Monza, dopo la pausa per la nazionali che arriva forse nel momento giusto per ricaricare le energie psico-fisiche, ripartirà con l’obiettivo di tornare nella massima categoria, possibilmente senza passare dai playoff. I biancorossi - attualmente secondi a pari merito col Frosinone, sul quale però sono in vantaggio grazie agli scontri diretti - hanno un piccolo e fondamentale vantaggio che li rende padroni del proprio destino: vincendole tutte sarà Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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