LIVE Sinner-Tiafoe ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’americano ha promesso battaglia

Alle ore 14:00 si gioca il match tra il tennista italiano e l’americano nel torneo ATP di Miami 2026. La partita si svolge sul campo centrale e viene trasmessa in diretta streaming. Chi segue l’evento può aggiornarsi sul risultato attraverso la piattaforma dedicata, mentre le telecamere riprendono l’azione in tempo reale. La sfida rappresenta uno dei momenti principali della giornata nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Tiafoe Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Frances Tiafoe, valido per i quarti di finale dei Miami Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 della Florida (Stati Uniti) l’italiano cerca la qualificazione al penultimo atto. L’azzurro non potrà raggiungere il numero 1 ATP a fine torneo, ma il match odierno mette in palio 200 punti per il ranking ATP: Sinner, alla vigilia dei quarti deve recuperare 1990 punti nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, già eliminato, e vincendo contro lo statunitense potrà portarsi a -1790 dall’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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