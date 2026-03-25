LIVE Sinner-Michelsen 7-5 5-6 ATP Miami 2026 in DIRETTA | reazione dell’americano

Al torneo ATP di Miami, il match tra Sinner e Michelsen prosegue con il punteggio di 7-5, 5-6. Sulla distanza, l’americano ha appena messo a segno un servizio vincente e ha sferrato un rovescio inside-out che ha portato il punteggio a 40-30. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Largo il rovescio inside-out di Sinner. 40-30 Servizio esterno vincente dell’americano. 30-30 Accelerazione micidiale di rovescio incrociato di Sinner, che poi va dall’altra parte con il diritto e chiude. 30-15 Ace al centro di Michelsen. 15-15 Sinner colpisce male il rovescio incrociato. 0-15 Due nastri colpiti da Michelsen, che alla fine mette in corridoio il rovescio lungolinea. 5-5 Ace esterno di Sinner. 40-0 Servizio esterno vincente dell’azzurro. 30-0 Serve&volley di Sinner. Lunga la risposta di rovescio di Michelsen. 15-0 Ace al centro dell’italiano. Ora Sinner serve con il sole in faccia. 4-5 CONTRO-BREAK! Sinner aggredisce in risposta e fa cadere Michelsen con un diritto in contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 5-6, ATP Miami 2026 in DIRETTA: reazione dell’americano Articoli correlati LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 2-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break dell’americanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Palla corta vincente dell’italiano. Leggi anche: LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 1-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’americano risale da 15-30 Aggiornamenti e notizie su LIVE Sinner Michelsen 7 5 5 6 ATP Miami... Temi più discussi: Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi al Miami Open 2026: quando si gioca e dove vederla in tv e in streaming; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Dove e a che ora vedere Sinner-Michelsen al Masters 1000 di Miami in tv e streaming. Diretta Live Sinner-Michelsen ottavi di finale Miami: l'americano trova il break e riapre la qualificazioneDiritto lungo linea vincente del numero quaranta al mondo, palla corta intelligente dell’altoatesino. Jannik trova poi un importante ace, scappa via con la smorzata e torna a mettere pressione all’avv ... sport.virgilio.it LIVE Sinner-Michelsen 7-5, 2-5, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break dell’americanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 In rete il diritto lungolinea del n.40. 15-30 In rete il rovescio lungolinea dell'americano in uscita dal ... oasport.it Inizia il match sul campo centrale di Miami tra Alex Michelsen e Jannik Sinner Terzo incontro tra i due, con i precedenti tutti a favore dell’italiano - facebook.com facebook Demolizione controllata, come quelle mitiche palle gigantesche che tirano mazzate sul palazzo che traballa, traballa, e poi crolla. Ah, la palla grossa, è la risposta di Sinner, che ha messo pressione alla battuta di Michelsen, calato e alla fine crollato #Sinner # x.com