Durante la Settimana Coppi e Bartali 2026, una fuga ha accumulato un vantaggio di un minuto e trenta secondi, mentre ci si avvicina al Gran Premio della Montagna di La Morra. Contestualmente, sono in corso le dirette live della Ronde van Vlaanderen a partire dalle 12.45 e della tappa del Giro di Catalogna dalle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 14.57 In fondo al gruppetto in testa alla corsa faticano Pezzo Rosola e Harding. I due corridori sembrano essere giunti al limite e cominciano a staccarsi dalla fuga. 14.55 Il destino della fuga sembra ormai segnato. I 7 battistrada hanno avuto un vantaggio massimo di 2’55”, ma il gruppo ha a poco a poco ridotto il margine e adesso sembra poter chiudere in pochi chilometri. 14.53 Mancano 30 km alla conclusione! Il gruppo sta aumentando notevolmente l”andatura e il vantaggio della fuga è adesso sceso a 1’03”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: fuga con 1’30” di vantaggio. Ci avviciniamo al gpm di La Morra

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