LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | si parte alle 10 | 30

Alle 10:30 di questa mattina è iniziato lo slalom maschile di sci alpino a Lillehammer, con gli atleti pronti sulla linea di partenza. In precedenza, alle 9, si è svolto il gigante femminile. Nella giornata sono stati resi noti i pettorali di partenza e sono stati trasmessi aggiornamenti in diretta dell'evento. La copertura di questa competizione prosegue con aggiornamenti costanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 10:02 Siamo all’ultima gara della stagione e vige una situazione di incertezza assoluta per il trofeo di specialità. 09:59 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell (Norvegia) valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell (Norvegia) valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Siamo all’ultima gara della stagione e vige una situazione di incertezza assoluta per la Coppa di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si parte alle 10:30 Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si parte alle 10:30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: si parte alle 10.45, gli italiani vogliono essere protagonistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE 10. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Tutto quello che riguarda Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Hector fa il vuoto, lontane Della Mea e GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 9.32 Dopo metà gara la ... oasport.it LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si assegna l’ultima coppa della stagioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 Buongiorno amiche e amici di OA ... oasport.it Cala il sipario sulla stagione dello sci alpino: ecco tutti gli appuntamenti invernali di oggi Segui le gare LIVE su discovery+ ed HBO - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com