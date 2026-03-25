LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via della sfida decisiva

Mancano pochi minuti alla partenza della gara di slalom maschile a Lillehammer, valida come prova decisiva in vista delle Olimpiadi del 2026. I concorrenti sono già schierati ai pettorali di partenza e si preparano a scendere lungo il tracciato. La competizione sarà trasmessa in diretta e gli aggiornamenti saranno disponibili cliccando sul link dedicato. La partenza del gigante femminile è prevista alle 9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 10:25 La Top 10 della classifica generale di Coppa del Mondo 1 Marco Odermatt SUI 1626 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA 1058 3 Atle Lie McGrath NOR 904 4 Loic Meillard SUI 843 5 Henrik Kristoffersen NOR 771 6 Franjo Von Allmen SUI 770 7 Vincent Kriechmayr AUT 731 8 Dominik Paris ITA 698 9 Timon Haugan NOR 676 10 Giovanni Franzoni ITA 663 10:23 La startlist dello slalom maschile 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer 2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 3 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head 4 6190403 NOEL Clement... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della sfida decisiva Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del duello Shiffrin-Aicher10:33 L’elvetica sfrutta bene le pendenze e chiude con un vantaggio di settantuno centesimi. LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della seconda manche, si assegna la sfera di cristalloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Una selezione di notizie su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si parte alle 10:30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 10:05 Sarà un finale al ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante femminile e slalom maschile Lillehammer, startlist, streamingL'ultimo giorno di scuola promette di regalare un finale incandescente con duelli destinati a risolversi sul filo dei centimetri. La Coppa del Mondo di ... oasport.it Sorpresa nelle finali di sci alpino a Lillehammer dove nel gigante uomini lo svizzero Marco Odermatt si è autoeliminato con due errori nella prima manche, regalando la coppa di disciplina al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen che ha vinto la gara. Nello slalo - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com