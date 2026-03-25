LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Meillard guida con margine Vinatzer non riesce a riprendersi

Durante lo slalom maschile di Lillehammer 2026, il francese Meillard ha mantenuto il vantaggio rispetto agli altri concorrenti, mentre l'atleta italiano Vinatzer ha concluso senza miglioramenti significativi rispetto alla sua prima manche. La gara è ancora in corso, con i pettorali di partenza aggiornati e la diretta disponibile per seguire ogni sviluppo. La competizione prosegue fino alla conclusione delle ultime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 11:02 Amiez precede Vinatzer di un solo centesimo. La pista influisce in maniera determinante sulle prestazioni. 11:00 Vinatzer non riesce a trovare velocità e chiude ultimo con +3.45. 10:59 L’azzurro accusa un secondo al primo intermedio. 10:57 Tocca ad Alex Vinatzer. 10:57 Esce il belga Armand Marchant dopo poche porte. 10:56 La corsa si ferma nuovamente per sistemare i pali. 10:54 Sembra difficile, con questo tipo di fondo, assistere ad inserimenti nelle prime posizioni. 10:54 Il tedesco Linus Strasser si tiene in linea con le ultime discese e termina tredicesimo con +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Meillard guida con margine. Vinatzer non riesce a riprendersi Articoli correlati LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Meillard guida con margine su KristoffersenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Meillard guida nella prima manche. Buona prova di Sala, fuori Vinatzer Approfondimenti e contenuti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Meillard guida con margine su KristoffersenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 10:47 Lo svizzero Tanguy Nef ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante femminile e slalom maschile Lillehammer, startlist, streamingL'ultimo giorno di scuola promette di regalare un finale incandescente con duelli destinati a risolversi sul filo dei centimetri. La Coppa del Mondo di ... oasport.it Sorpresa nelle finali di sci alpino a Lillehammer dove nel gigante uomini lo svizzero Marco Odermatt si è autoeliminato con due errori nella prima manche, regalando la coppa di disciplina al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen che ha vinto la gara. Nello slalo - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com