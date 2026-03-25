LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Meillard guida con margine su Kristoffersen

Durante la gara di slalom maschile a Lillehammer, il concorrente con il pettorale numero uno ha preso subito il comando, mantenendo un margine consistente su Kristoffersen, che segue a breve distanza. La competizione è in corso e i tempi vengono aggiornati in tempo reale, con i partecipanti che affrontano le curve sulle piste norvegesi. La diretta continuerà con il gigante femminile previsto alle 9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 10:51 L’austriaco Fabio Gstrein paga sette decimi al primo intermedio, non trova ritmo e chiude decimo a +2.39 dall’elvetico. 10:49 Il norvegese Solberg si piazza in ultima posizione con +3.08. 10:47 Lo svizzero Tanguy Nef termina in nona posizione con +2.09. 10:46 L’austriaco Matt è settimo con +1.72. 10:45 La pista sembra progressivamente deteriorarsi. 10:44 Il finlandese Hallberg è in ritardo fin dal primo intertempo e chiude settimo con +1.88. 10:42 Braathen accusa 31 centesimi al primo intermedio, ne perde altri 20 a metà gara ed è quinto con un ritardo di +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Meillard guida con margine su Kristoffersen Articoli correlati LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si parte alle 10:30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si assegna l’ultima coppa della stagioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9. Tutti gli aggiornamenti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Meillard guida con margine su KristoffersenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 10:37 Timon Haugan paga quasi ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante femminile e slalom maschile Lillehammer, startlist, streamingL'ultimo giorno di scuola promette di regalare un finale incandescente con duelli destinati a risolversi sul filo dei centimetri. La Coppa del Mondo di ... oasport.it Sorpresa nelle finali di sci alpino a Lillehammer dove nel gigante uomini lo svizzero Marco Odermatt si è autoeliminato con due errori nella prima manche, regalando la coppa di disciplina al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen che ha vinto la gara. Nello slalo - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com