LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | McGrath vince la coppa di specialità

Oggi si sono svolti a Lillehammer gli slalom maschili validi per le qualificazioni alle Olimpiadi del 2026. Durante la gara, un atleta ha conquistato la vittoria e ha ottenuto anche la coppa di specialità. Sono stati pubblicati i pettorali di partenza e sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla gara di gigante femminile, prevista per le 9 del mattino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 14:14 Loic Meillard perde cinque decimi nel primo settore, è dietro di +0.25 al terzo intermedio e chiude secondo con +0.44. 14:12 Kristoffersen perde il vantaggio al primo intermedio, continua ad accumulare distacco e termina terzo con +1.12. 14:10 Haugan, con un progressione inesorabile taglia il traguardo con 1”03 di margine dopo l’errore in partenza. 14:09 Il mancato passaggio al comando del transalpino consegna il titolo a McGrath. 14:08 Clement Noel spreca il vantaggio nel finale ed è secondo per soli dieci centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: McGrath vince la coppa di specialità Articoli correlati LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione! Incertezza per la coppa di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell (Norvegia)... LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del duello decisivo per il titolo di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9. Contenuti e approfondimenti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Braathen inforca dopo poche porte. McGrath prenota la coppa di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 14:05 Clamorosa inforcata di ... oasport.it LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker impressiona, rinasce Grenier. A Shiffrin la generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 13.27 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Cala il sipario sulla stagione dello sci alpino: ecco tutti gli appuntamenti invernali di oggi Segui le gare LIVE su discovery+ ed HBO - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com