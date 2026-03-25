LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | la gara entra nel vivo con i migliori otto

A Lillehammer si sta disputando lo slalom maschile delle Olimpiadi invernali 2026, con i primi otto atleti in pista. La gara è in corso e i concorrenti stanno affrontando le ultime manche. Sono stati già assegnati i pettorali di partenza e la diretta trasmette le fasi più intense della competizione. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 14:00 Hallberg perde 3 centesimi nel primo rilevamento, ne conserva solo 9 a metà pista e taglia il traguardo con 64 centesimi di vantaggio con una prepotente accelerazione finale. 13:59 Il prossimo atleta alla partenza sarà il finlandese Eduard Hallberg. 13:58 Mancano otto atleti alla fine della gara. La lotta per la vittoria e la conquista della coppa di slalom entra nel vivo. 13:57 L’elvetico Tanguy Nef guadagna nel terzo settore ed è primo con 71 centesimi su Strasser. 13:55 L’austriaco Fabio Gstrein chiude quarto con 20 centesimi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: la gara entra nel vivo con i migliori otto Articoli correlati LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si entra nel vivo della gara, si assegna la coppaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: la seconda manche entra nel vivo Altri aggiornamenti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: la gara entra nel vivo con i migliori ottoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 14:00 Hallberg perde 3 centesimi ... oasport.it LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker impressiona, rinasce Grenier. A Shiffrin la generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 13.27 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Cala il sipario sulla stagione dello sci alpino: ecco tutti gli appuntamenti invernali di oggi Segui le gare LIVE su discovery+ ed HBO - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com