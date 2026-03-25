LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Kolega al comando

Inizia la gara di slalom maschile a Lillehammer 2026, con il concorrente Kolega che si trova attualmente al primo posto. La competizione è in corso e i pettorali di partenza sono stati distribuiti ai diversi atleti. La diretta continua con aggiornamenti sulle posizioni e sui tempi di ciascun partecipante, mentre si attende ancora il gigante femminile previsto alle 9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 13:38 L’austriaco Marco Schwarz perde velocità fin dalle prime battute e termina terzo con un ritardo di 51 centesimi, grazie ai 34 recuperati nell’ultimo settore. 13:36 Il britannico Laurie Taylor guadagna terreno in progressione fino a metà pista, si difende nella seconda parte e si porta in testa con 48 centesimi di margine. 13:34 Il croato Samuel Kolega commette subito un errore, perde il vantaggio di partenza, ma reagisce e chiude con 1”03 sull’austriaco. 13:33 Raschner incrementa sensibilmente il suo vantaggio e arriva al traguardo con un vantaggio di 1”27. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Kolega al comando Articoli correlati LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: al comando Meillard. Sala e Vinatzer nelle retrovieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9. LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen al comando, Odermatt fuoriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10. Contenuti e approfondimenti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di Are; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del duello decisivo per il titolo di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 13:34 Il croato Samuel Kolega ... oasport.it LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker impressiona, rinasce Grenier. A Shiffrin la generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 13.27 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Cala il sipario sulla stagione dello sci alpino: ecco tutti gli appuntamenti invernali di oggi Segui le gare LIVE su discovery+ ed HBO - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com