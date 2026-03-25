LIVE Sci alpino gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | si parte attesa per le azzurre

Oggi si svolge a Lillehammer il gigante femminile di sci alpino, con le atlete italiane pronte a scendere in pista. È prevista una diretta streaming dell’evento, mentre le atlete si preparano con i loro pettorali di partenza. Contestualmente, alle 10, si tiene anche lo slalom maschile, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

9.32 Dopo metà gara la norvegese ha 5 centesimi di ritardo da Robinson 9.31 Robinson chiude la prova in 1:09.28. Una prova pulita per la neozelandese. 9.28 La prima manche è stata tracciata da Ernst Hochstaffl, tecnico austriaco. 1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon 2 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol 3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head 4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head 5 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol 6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol 7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic 8 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic 9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard10 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer 11 108461... 🔗 Leggi su Oasport.it

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