LIVE Sci alpino gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Shiffrin vince la generale Trocker sogna la top 10

Nella gara di gigante femminile a Lillehammer del 2026, la campionessa in carica ha conquistato la vittoria, mantenendo la leadership nella classifica generale. Una concorrente ha concentrato l'attenzione puntando al piazzamento tra le prime dieci, mentre gli organizzatori hanno pubblicato i pettorali di partenza e aggiornato in tempo reale i risultati. Alle 10 si è svolto anche lo slalom maschile, trasmesso in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 12.59 Partita Zrinka Ljutic (-0.15) 12.58 Questa la classifica provvisoria: 1 Alice Robinson NZL 2:18.45 2 Anna Trocker ITA 2:18.46 +0.01 3 Mikaela Shiffrin USA 2:18:81 +0.36 4 Estelle Alphand SWE 2:19.09 +0.64 5 Thea Louise Stjernesund NOR 2:19.20 +0.75 6 Nina Astner AUT 2:19.22 +0.77 7 Lara Colturi ALB 2:19.24 +0.79 8 A J Hurt USA 2:19.39 +0.94 9 Sofia Goggia ITA 2:19.45 +1.00 10 Britt Richardson CAN 2:19.47 +1.02 11 Lena Duerr GER 2:19.49 +1.04 12 Kira Weidle Winkelmann GER 2:19.53 +1.08 13 Asja Zenere ITA 2:19.57 +1.12 14 Lara Della Mea ITA 2:19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin vince la generale, Trocker sogna la top 10 Articoli correlati LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker per stupire, Shiffrin per la sesta coppaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del... LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin per vincere la generale, azzurre per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di... SCHEIB conquista un altro gigante e VOLA in classifica, TERZA vittoria in stagione | HIGHLIGHTS Altri aggiornamenti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince gara e Coppa, Odermatt costretto ad abdicare; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; RECAP! Braathen vince gigante e coppa, che stato di grazia!; LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale. LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin vince la generale, Trocker sogna la top 10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 12.06 Questa la classifica ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante femminile e slalom maschile Lillehammer, startlist, streamingL'ultimo giorno di scuola promette di regalare un finale incandescente con duelli destinati a risolversi sul filo dei centimetri. La Coppa del Mondo di ... oasport.it ULTIME EMOZIONI C’è ancora tempo per un altro giorno di adrenalina alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino in Norvegia! Alle 9.30 parte lo slalom gigante femminile con cinque azzurre in pista. Seconda manche alle 12.30! Alex Vinatzer e Tomm - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com