LIVE Sci alpino gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Shiffrin per vincere la generale azzurre per stupire

Oggi si svolge a Lillehammer l'ultima gara di gigante femminile della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La competizione vede in gara atlete di diverse nazionalità, tra cui l'americana che punta alla conquista della classifica generale. La diretta fornisce aggiornamenti in tempo reale su risultati e classifiche, mentre le azzurre cercano di ottenere un risultato di rilievo in questa gara conclusiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di Lillehammer, ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Con la prova tra le porte strette cala il sipario sul massimo circuito internazionale del circo bianco. Tutto ancora aperto per la Coppa del Mondo generale: Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di ieri ed ha allungato in classifica su Emma Aicher, che chiudendo al terzo posto ha tenuto in vita le speranze di gloria. L’americana arriva a questa gara con 1386 punti, 85 in più rispetto ad Aicher che per vincere la generale dovrà vincere il gigante e sperare che Shiffrin non vada a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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