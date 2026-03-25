LIVE Sci alpino gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Shiffrin la generale Trocker in top 10

In diretta da Lillehammer si svolge il gigante femminile delle Olimpiadi invernali 2026, con la campionessa in carica che si presenta come favorita per la vittoria generale. Nelle prime fasi della gara, la slovena si posiziona tra le prime in classifica, mentre la statunitense si mantiene tra le migliori dieci. I pettorali di partenza sono disponibili e la competizione prosegue con lo slalom maschile alle 10.

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