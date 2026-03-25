Inizia la gara di gigante femminile a Lillehammer, valida per i Giochi invernali del 2026. La francese Grenier sorprende con una prestazione convincente, mentre l'austriaca Aicher si prepara a sfidare la statunitense Shiffrin. La competizione è in corso e i pettorali di partenza sono disponibili. La diretta continua con lo slalom maschile, previsto alle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 10.02 Quarta posizione per Holtmann che chiude a 47 centesimi dalla testa. Classifica sempre più corta nelle zone del podio 10.01 Terzo tempo per la norvegese a metà gara. Holtmann passa al secondo intermedio con appena 25 centesimi di ritardo 10.01 Partita Mina Holtmann. 10.00 Zenere chiude in undicesima posizione a 1.49. Per il momento è lei la migliore azzurra al traguardo 10.00 Sciata leggermente a strappi per l’italiana che dopo metà gara ha un ritardo di 1.16 9.59 Partita Asja Zenere. 9.59 Quinto tempo per Brunner a 67 centesimi dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Grenier stupisce, Aicher lancia la sfida a Shiffrin

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