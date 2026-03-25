Una gara di sci alpino si svolge a Lillehammer con una manche di gigante femminile in corso. Durante l’evento, si sono visti alcuni atleti ottenere ottimi tempi, mentre le atlete italiane sono in attesa di scendere in pista. È prevista una diretta streaming per seguire l’intera competizione, con aggiornamenti anche sulla gara maschile di slalom programmata alle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 9.49 O’Brien è quarta a 8 decimi dalla testa. Grande manche dell’americana che si mette in lotta per il podio. 9.48 Sta andando all in l’americana che dopo metà gara ha solamente 2 centesimi di ritardo. 9.48 Partita Nina O’Brien 9.47 Undicesima posizione per Goggia a 1.94. L’azzurra ha commesso diversi errori lungo la pista. 9.47 Dopo metà gara l’azzurra ha 75 centesimi di ritardo 9.46 Tocca ora a Sofia Goggia, fresca vincitrice della coppa di SuperG 9.46 Richardson sbaglia sull’ultimo dosso dove lascia oltre un secondo e chiude a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: grande manche di Hector, attesa per le azzurre

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