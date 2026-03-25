La gara di gigante femminile a Lillehammer è in corso, con la competizione che si sta svolgendo in diretta. La sciatrice italiana sta tentando una rimonta, mentre si attende l’ultima run della statunitense. Intanto, è disponibile un aggiornamento sui pettorali di partenza e la diretta dello slalom maschile, previsto alle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 12.42 Partita Kira Weidle-Winkelmann (-0.25) 12.41 Quinto tempo per Della Mea che chiude a 48 centesimi 12.41 Grande fatica per l’italiana che dopo metà gara ha un ritardo di 74 centesimi 12.40 Partita Lara Della Mea (-0.12). 12.40 Miglior tempo per Astner che balza al comando con 23 centesimi di vantaggio. L’austriaca ha sbagliato sull’ultimo dosso, dove ha rallentato molto. 12.39 Linee decise per Astner che è molto morbida sulla neve e dopo metà gara ha un vantaggio di 86 centesimi 12.39 Partita Nina Astner (-0.08) 12.38 Seconda! Richardson sbaglia sull’ultimo dosso, lascia oltre 6 decimi e finisce alle spalle di Goggia per appena 2 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Goggia cerca la rimonta, attesa per Shiffrin

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