LIVE Sci alpino gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Goggia cerca la rimonta attesa per Shiffrin

Da oasport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gara di gigante femminile a Lillehammer è in corso, con la competizione che si sta svolgendo in diretta. La sciatrice italiana sta tentando una rimonta, mentre si attende l’ultima run della statunitense. Intanto, è disponibile un aggiornamento sui pettorali di partenza e la diretta dello slalom maschile, previsto alle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 12.42 Partita Kira Weidle-Winkelmann (-0.25) 12.41 Quinto tempo per Della Mea che chiude a 48 centesimi 12.41 Grande fatica per l’italiana che dopo metà gara ha un ritardo di 74 centesimi 12.40 Partita Lara Della Mea (-0.12). 12.40 Miglior tempo per Astner che balza al comando con 23 centesimi di vantaggio. L’austriaca ha sbagliato sull’ultimo dosso, dove ha rallentato molto. 12.39 Linee decise per Astner che è molto morbida sulla neve e dopo metà gara ha un vantaggio di 86 centesimi 12.39 Partita Nina Astner (-0.08) 12.38 Seconda! Richardson sbaglia sull’ultimo dosso, lascia oltre 6 decimi e finisce alle spalle di Goggia per appena 2 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino gigante femminile lillehammer 2026 in diretta goggia cerca la rimonta attesa per shiffrin
© Oasport.it - LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Goggia cerca la rimonta, attesa per Shiffrin

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin per vincere la generale, azzurre per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di...

LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker per stupire, Shiffrin per la sesta coppaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del...

Una raccolta di contenuti su Sci alpino

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince gara e Coppa, Odermatt costretto ad abdicare; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; RECAP! Braathen vince gigante e coppa, che stato di grazia!; LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale.

live sci alpino giganteLIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: si riparte alle 12.30, l’Italia sogna con TrockerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 12.06 Questa la classifica ... oasport.it

live sci alpino giganteQuando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante femminile e slalom maschile Lillehammer, startlist, streamingL'ultimo giorno di scuola promette di regalare un finale incandescente con duelli destinati a risolversi sul filo dei centimetri. La Coppa del Mondo di ... oasport.it

Digita per trovare news e video correlati.