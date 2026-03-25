LIVE Sci alpino gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA | Anna Trocker per stupire Shiffrin per la sesta coppa

Oggi si disputa a Lillehammer l'ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026, un gigante femminile che vede in pista diverse atlete di alto livello. Tra le concorrenti ci sono Anna Trocker, con l’obiettivo di sorprendere, e Mikaela Shiffrin, che cerca di conquistare la sesta coppa di specialità. La competizione si svolge con i pettorali di partenza già assegnati, mentre gli appassionati seguono in diretta gli aggiornamenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di Lillehammer, ultima gara della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Con la prova tra le porte strette cala il sipario sul massimo circuito internazionale del circo bianco. Tutto ancora aperto per la Coppa del Mondo generale: Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di ieri ed ha allungato in classifica su Emma Aicher, che chiudendo al terzo posto ha tenuto in vita le speranze di gloria. L’americana arriva a questa gara con 1386 punti, 85 in più rispetto ad Aicher che per vincere la generale dovrà vincere il gigante e sperare che Shiffrin non vada a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin-Aicher, si decide tutto. C’è Anna TrockerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE ALLE 9.

Una selezione di notizie su Anna Trocker

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A che ora parte Anna Trocker oggi nel gigante di Lillehammer: n. di pettorale, tv, streamingOggi, mercoledì 25 marzo, cala il sipario sulla stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi di Hafjell (Norvegia) ultime due gare ... oasport.it

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Gara spettacolare in slalom all’esordio in coppa del mondo per la 17enne Anna Trocker che si piazza al nono posto con il miglior tempo di manche nella seconda prova, ricordo che ha vinto il mondiLe Juniores di Gigante e Speciale, l’Italia ha una bella carta - facebook.com facebook

Il futuro è suo: la campionessa del mondo juniores di specialità Anna Trocker ha disputato un super slalom alla Finali di Hafjell, chiudendo al 9° posto L'azzurra ha timbrato così il miglior tempo della seconda manche raccogliendo, alla sesta apparizione, i pr x.com