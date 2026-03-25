LIVE Scandicci-Milano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | padrone di casa avanti nel quarto set 13-11

Nel quarto set della partita di volley femminile tra Scandicci e Milano, le padroni di casa sono in vantaggio 13-11. Durante lo svolgimento del set, si registrano alcuni errori tecnici, tra cui un servizio sbagliato da una giocatrice di Milano e un altro di Scandicci che finisce in rete. La partita è in corso con il punteggio di 15-13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-13 Piva manda in rete la battuta. 14-13 Esce il servizio di Bosetti, fase molto fallosa della gara. 14-12 Altra diagonale, l’ennesima, di Antropova da seconda linea. 13-12 Bruttissimo appoggio di Castillo che manda il pallone nel campo di Milano, Piva chiude l’azione con la diagonale da posto quattro. Sartori entra per Kurtagic. Time-out di Lavarini. 13-11 Altro errore in diagonale da posto due per Egonu. Iniziano ad essere troppi gli errori per Milano. 12-11 Ace di Antropova, Fersino non riesce ad intervenire in tempo. 11-11 Primo tempo di Weitzel. 10-11 Esce il servizio di Nwakalor. 10-10 Diagonale di Bosetti, l’italiana ha chiuso con zero punti il set precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa avanti nel quarto set, 13-11 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Vallefoglia 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 8-6 avanti le padrone di casa nel 3° set Leggi anche: LIVE Scandicci-Milano 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa si avvicinano al primo set, 20-17 Una selezione di notizie su LIVE Scandicci Milano 2 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo; Pallavolo: Serie A Femminile - S2025/26 - Playoff, Semifinale: Milano - Scandicci (gara 2) - in diretta su Rai Sport 22/03/2026 alle 14:55; Coppe europee – Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League. LIVE Scandicci-Milano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane avanti nel terzo set ma occhio alle lombarde, 7-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milano chiede challenge per il possibile tocco del muro, ma Skinner non devia in alcun modo il pallone. 10-7 ... oasport.it DIRETTA | Scandicci Milano (risultato 1-1) video streaming Rai: Piva per il secondo set (oggi 25 marzo 2026)Diretta Scandicci Milano streaming video Rai, oggi 25 marzo 2026: orario e risultato live di gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. ilsussidiario.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. TKandz · NOW OR NEVER. WARM UP SCANDICCI-MILANO @savinodelbenevolley @verovolley Live su @dazn_it #volleyball #volley #ilovevolley #pallavolo #seriea1tigotà - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Si surriscalda l'attesa per gara 3 tra Scandicci e Milano: le toscane spalle al muro devono vincere x.com