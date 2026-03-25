LIVE Scandicci-Milano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane tornano in vantaggio vincendo 25-22 il terzo set

Nel match tra Scandicci e Milano, le toscane hanno vinto il terzo set con il punteggio di 25-22, tornando in vantaggio. Durante la partita, sono state visibili diverse azioni di rilievo, tra cui un attacco di Egonu in diagonale da seconda linea e un colpo di Skinner da posto quattro. La gara è trasmessa in diretta e può essere aggiornata attraverso la piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-8 Che colpo di Egonu in diagonale da seconda linea. 5-7 Diagonale di Skinner da posto quattro. 4-7 Mani fuori di Piva da posto quattro, ottimo quarto set per lei fino a questo momento. 4-6 Bosetti spinge il pallone in parallela, Lanier ci prova ma riesce solo a toccare. 3-6 In rete il servizio dell’opposta azzurra campionessa del Mondo con la Nazionale e con Scandicci. 3-5 Grandissimo attacco in diagonale di Antropova che piazza la palla tra Bosio ed Egonu. 2-5 Egonu spinge il pallonetto alle spalle del muro toscano. 2-4 Anche Antropova trova il mani out. 1-4 Mani out di Piva, inizia benissimo Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane tornano in vantaggio vincendo 25-22 il terzo set Articoli correlati Leggi anche: LIVE Novara-Scandicci 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 22-25, le toscane vincono il terzo set Leggi anche: LIVE Scandicci-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il primo set Contenuti utili per approfondire LIVE Scandicci Milano 2 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo; Pallavolo: Serie A Femminile - S2025/26 - Playoff, Semifinale: Milano - Scandicci (gara 2) - in diretta su Rai Sport 22/03/2026 alle 14:55; Coppe europee – Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League. LIVE Scandicci-Milano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane avanti nel terzo set ma occhio alle lombarde, 7-3CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Milano chiede challenge per il possibile tocco del muro, ma Skinner non devia in alcun modo il pallone. 10-7 ... oasport.it DIRETTA | Scandicci Milano (risultato 1-1) video streaming Rai: Piva per il secondo set (oggi 25 marzo 2026)Diretta Scandicci Milano streaming video Rai, oggi 25 marzo 2026: orario e risultato live di gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. ilsussidiario.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. TKandz · NOW OR NEVER. WARM UP SCANDICCI-MILANO @savinodelbenevolley @verovolley Live su @dazn_it #volleyball #volley #ilovevolley #pallavolo #seriea1tigotà - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Si surriscalda l'attesa per gara 3 tra Scandicci e Milano: le toscane spalle al muro devono vincere x.com