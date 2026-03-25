LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA | ripresi subito i due fuggitivi

Due persone sono state immediatamente riprese dopo aver tentato di scappare durante la tappa odierna della Ronde Van Brugge 2026. La corsa si svolge in Belgio e le riprese sono state trasmesse in diretta. La gara è iniziata alle 13 e l’evento è seguito tramite aggiornamenti online. Nessuna altra informazione sulle persone coinvolte o sulle circostanze dell’accaduto viene fornita al momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 14:32 Andatura elevatissima del plotone, che per ora ha cancellato ogni tentativo di fuga. 14.29 Il gruppo resta compatto. 14.27 Ancora ventagli in gruppo. 14.25 Meno di 140 chilometri alla conclusione. 14.22 Il gruppo rimane compatto dopo 60 chilometri percorsi. 14.19 Ventagli in gruppo. C’è stata anche una caduta. 14.16 Ripresi dal gruppo i due fuggitivi. 14.13 I due affrontano ora il pavé. 14.11 Il gruppo sembra voler lasciare andare i due battistrada. 14.08 I corridori sono entrati nel circuito e tra poco affronteranno il tratto in pavé di Brieversweg. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: ripresi subito i due fuggitivi Articoli correlati LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: due uomini in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: gruppo ancora compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. Una selezione di notizie su LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favorito; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Brugge-De Panne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?; Calendario e Orario corse della settimana (23 – 29 Marzo). Ronde Van Brugge 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima ... oasport.it LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: ripresi subito i due fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI ... oasport.it Dove vedere la Ronde van Brugge 2026 in TV e streaming Diretta su Discovery+ x.com GRANDE VITTORIA DI VAN DER POEL Gara che si accende nel tratto di sterrato, condizionato dalla pioggia che si intensifica nella battute finali della gara. Se la giocano VDP, un Del toro che guida la bici perfettamente e un Pellizzari con una gamba strepit - facebook.com facebook