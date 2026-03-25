LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA | la corsa si accende a causa del forte vento

Oggi si svolge la tappa della Ronde Van Brugge 2026, con gli atleti che affrontano condizioni di vento molto intenso. La gara è in corso e si può seguire in diretta, con aggiornamenti disponibili a partire dalle 13. La corsa è iniziata e si sta sviluppando sotto condizioni climatiche avverse.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 15:50 Circa 35 i corridori che compongono il primissimo gruppetto. Il gruppo più numeroso è a 35 secondi di distacco. 15:48 Altra curva e vento nuovamente laterale. Si spezza anche il gruppo di testa. Corridori sparpagliati lungo la strada, tra i migliori c’è il nostro Davide Ballerini. Non si è lasciato sorprendere neppure Dylan Groenewegen. 15:45 Svolta a sinistra e vento che chiaramente non è più laterale. Sono rimasti in 30 nella prima parte del gruppo, vedremo se continueranno a spingere sull’acceleratore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: la corsa si accende a causa del forte vento Articoli correlati LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: gruppo ancora compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: due uomini in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. Una raccolta di contenuti su LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favorito; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Brugge-De Panne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?; Calendario e Orario corse della settimana (23 – 29 Marzo). LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: la corsa si accende a causa del forte ventoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI ... oasport.it Ronde Van Brugge 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima ... oasport.it Dove vedere la Ronde van Brugge 2026 in TV e streaming Diretta su Discovery+ x.com