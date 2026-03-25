LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA | due uomini in fuga

Due uomini sono in fuga durante la gara della Ronde Van Brugge 2026. La corsa si svolge oggi e le autorità monitorano la situazione. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta disponibile a partire dalle 13. La manifestazione coinvolge diversi partecipanti e si tiene in Belgio. La sicurezza e il controllo della corsa sono stati rafforzati nelle ultime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 14.13 I due affrontano ora il pavé. 14.11 Il gruppo sembra voler lasciare andare i due battistrada. 14.08 I corridori sono entrati nel circuito e tra poco affronteranno il tratto in pavé di Brieversweg. 14.05 Circa 20? di vantaggio per i due attaccanti. 14.02 Ci provano ora Gonzalo Serrano (Movistar) e Floris Van Tricht (NSN Cycling Team). 13.59 48 sono i corridori al debutto nella Ronde Van Brugge. 13.56 Quasi un’ora di corsa, ancora nessuna fuga. 13.53 Tra poco si entrerà nel circuito finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: due uomini in fuga Articoli correlati LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: gruppo ancora compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. Approfondimenti e contenuti su LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favorito; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Brugge-De Panne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?; Calendario e Orario corse della settimana (23 – 29 Marzo). Ronde Van Brugge 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima ... oasport.it LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: ripresi subito i due fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI ... oasport.it Dove vedere la Ronde van Brugge 2026 in TV e streaming Diretta su Discovery+ x.com