LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA | 40 km all’arrivo e gruppo compatto

Alle ore 13 si è aperta la diretta della tappa odierna della corsa, con circa 40 chilometri ancora da percorrere e il gruppo che si mantiene compatto. La corsa si svolge sulla Ronde Van Brugge 2026, e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso il collegamento disponibile online. La gara prosegue con le squadre che organizzano le proprie strategie per le fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 16:31 Gruppo che infatti si apre ed occupa tutta la sede stradale. 16:28 40 km all’arrivo ed andatura che diviene moderata dopo quasi un’ora vissuta a tutta. 16:25 Gruppo compatto! 16:22 Siamo a 45 km al traguardo della Ronde van Brugge 2026. 16:18 Ci provano invece gli inseguitori, che approfittano di un calo dell’andatura del gruppo di testa riducendo il gap a 30 secondi. 16:15 Nel primo gruppo, tra i corridori maggiormente accreditati alla vigilia, figurano: Molano (UAE... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: 40 km all’arrivo e gruppo compatto Articoli correlati LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: 90 km all’arrivo e gruppo compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: gruppo ancora compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. Una raccolta di contenuti su LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: RONDE VAN BRUGGE. SI APRE UFFICIALMENTE LA STAGIONE DELLE CLASSICHE; Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favorito; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Brugge-De Panne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?. Ronde Van Brugge 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima ... oasport.it LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: 40 km all’arrivo e gruppo compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI ... oasport.it Dove vedere la Ronde van Brugge 2026 in TV e streaming Diretta su Discovery+ x.com