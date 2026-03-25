LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | arriva il ritiro di Jay Vine a 60 km dal traguardo

Durante la tappa odierna del Giro di Catalogna 2026, un ciclista si è ritirato a circa 60 chilometri dal traguardo. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale. Sono inoltre in programma le dirette di altri eventi ciclistici, tra cui la Runde Van Brugge e la tappa di oggi della Coppi&Bartali, con inizio rispettivamente alle 12.45 e alle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13.30 16.21 Fuggitivi con 40 secondi di vantaggio sul gruppo che ora sta provando a ricompattarsi. 16.18 Torna a salire la strada, visto che si va verso il il Coll Roig. 16.15 Mancano meno di 60 km all’arrivo. 16.13 Jay Vine è costretto a ritirarsi! L’australiano è salito sull’ammiraglia per numerose contusioni nella zona sinistra del suo corpo. 16.10 La caduta fa riguadagnare tempo ai fuggitivi. 16.07 Caduta articolata in mezzo al gruppo: fra i convolti c’è Jay Vine e Ivo Oliveira (entrambi della UAE Team Emirates – XRG). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arriva il ritiro di Jay Vine a 60 km dal traguardo Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi proseguono nella loro azione, più di 100 km al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo, due uomini in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:23 Siamo nel pieno del lungo tratto in falsopiano in ascesa che porterà la corsa verso il GPM di Genna... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuggitivi con un minuto di vantaggio sul gruppo a 80 dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Mont-roig del Camp – Vila-seca in tv: orari, percorso, favoriti. Godon cerca il bisTerza tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Mont-roig del Camp a Vila-seca, di 159,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel ... oasport.it «Ogni corsa di quest’anno sarà una grande festa, un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in questi anni». Nairo Quintana ha chiuso così la conferenza stampa organizzata domenica, alla vigilia del Giro di Catalogna, per annunciare il prop - facebook.com facebook