LIVE Errani Paolini-Muhammad Routliffe WTA Miami 2026 in DIRETTA | giocatrici in campo inizia il quarto di finale

Alle ore 18:08 si sono aperti i match del quarto di finale del torneo WTA Miami 2026. La prima giocatrice ad entrare in campo ha iniziato con il servizio, mentre il palleggio di riscaldamento è già in corso. Le atlete coinvolte sono Errani e Paolini da una parte, Muhammad e Routliffe dall’altra, pronte a sfidarsi sul campo. Gli incontri sono in diretta, con aggiornamenti che seguiranno nel corso della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Jasmine Paolini al servizio, si parte! 18:08 Palleggio di riscaldamento cominciato! 4? e si gioca. 18:04 Campionesse di Roma e di Parigi che sono quarte ex aequo nella classifica di doppio singola a circa 900 punti dal numero uno. 18:01 Giocatrici in campo, cornice di pubblico degna di una 7 volte campionessa Slam in doppio: Sara Errani. 17:55 Giocatrici in campo tra poco. Si gioca sul Grandstand, campo che oggi prevede solo doppi. Sul centrale si giocheranno i due quarti donne e due quarti uomini. 17:52 Race che le vede al momento seste, ma vincendo oggi si avvicinerebbero a pochissimi punti di distacco dalla quinta piazza di HsiehOstapenko che sono state già eliminate a Miami. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: giocatrici in campo, inizia il quarto di finale Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:43 Obiettivo semifinale per la coppia Testa di serie numero uno del torneo della Florida. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida delle Sara Errani e Jasmine Paolini... Contenuti e approfondimenti su LIVE Errani Paolini Muhammad Routliffe... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinale; Diretta Errani - Paolini - Muhammad - Routliffe (Miami Open presented by Itau); Miami su SuperTennis, doppio: obiettivo semifinali per Errani/Paolini (live alle 18 in tv); Sara Errani/Jasmine Paolini - Asia Muhammad/Erin Routliffe Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 1-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il quarto di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Jasmine Paolini al servizio, si parte! 18:08 Palleggio di riscaldamento cominciato! 4' e si gioca. 18:04 ... oasport.it Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale ... oasport.it Gli azzurri in campo a Miami oggi mercoledì 25 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Muhammad-Routliffe Ore 22:30 Bolelli-Vavassori Vs Harrison-Skupsky Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo, inoltre Sara e Jas si possono v - facebook.com facebook #Tennis Sara #Errani e Jasmine #Paolini a #MiamiOpen vincono per 6-4 6-4 contro la slovacca Mihalikova e la britannica Nicholls e vanno ai quarti. Le azzurre torneranno in campo domani contro il duo Muhammad/Routliffe cercando la semifinale (Foto IG x.com