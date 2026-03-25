LIVE Errani Paolini-Muhammad Routliffe WTA Miami 2026 in DIRETTA | caccia alla semifinale

Alle ore 14:00 italiane, si è aperto il confronto tra le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini e le avversarie statunitense e canadese nel torneo WTA di Miami 2026. La partita si svolge sui campi in cemento della città statunitense, con l’obiettivo di raggiungere le semifinali del torneo. La sfida è trasmessa in diretta streaming, e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito di riferimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida delle Sara Errani e Jasmine Paolini opposte alla ostica coppia d’oltre oceano composta dalla USA Asia Muhammad e dalla canadese Erin Routliffe nel WTA di Miami 2026. Si gioca per un posto in semifinale con le teste di serie numero uno che hanno sconfitto nel percorso al terzultimo atto del torneo della Florida in ordine AoyamaEikeri; MihalikovaNicholls e giungono quindi alla porta delle prime 4 coppie. Per chi prevarrà oggi la sfida in semifinale contro la coppia che vincerà la sfida tra MertensZhang e HunterPegula. Attenzione al ranking di doppio, in cui Errani e Paolini occupano, ognuna per sé stessa la quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinale Articoli correlati Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di... LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sara... Contenuti e approfondimenti su LIVE Errani Paolini Muhammad Routliffe... Temi più discussi: Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streaming; Diretta Errani - Paolini - Muhammad - Routliffe (Miami Open presented by Itau); Sara Errani/Jasmine Paolini - Asia Muhammad/Erin Routliffe Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss 6-4 6-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: buona vittoria per le azzurre che volano ai quarti di finale!. Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale ... oasport.it LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss 6-4 6-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: buona vittoria per le azzurre che volano ai quarti di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 Errani e Paolini aspettano la coppia vincente del match tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe. Termina qui ... oasport.it Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno Asia Muhammad ed Erin Routliffe, mentre Bolelli e Vavassori se la vedranno con Harrison e Skupski - facebook.com facebook #Tennis Sara #Errani e Jasmine #Paolini a #MiamiOpen vincono per 6-4 6-4 contro la slovacca Mihalikova e la britannica Nicholls e vanno ai quarti. Le azzurre torneranno in campo domani contro il duo Muhammad/Routliffe cercando la semifinale (Foto IG x.com