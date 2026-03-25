LIVE Errani Paolini-Muhammad Routliffe WTA Miami 2026 in DIRETTA | azzurre in campo a minuti

Alle ore 17:43, le coppie in gara nel torneo di Miami sono in campo per le partite di doppio femminile e maschile. La coppia testa di serie numero uno del torneo è impegnata in un match con l’obiettivo di raggiungere le semifinali. La diretta si aggiorna in tempo reale per seguire gli sviluppi delle partite in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:43 Obiettivo semifinale per la coppia Testa di serie numero uno del torneo della Florida. 17:40 Siamo vicini all’ingresso in campo di Sara Errani e Jasmine Paolini, ancora venti minuti di attesa! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida delle Sara Errani e Jasmine Paolini opposte alla ostica coppia d’oltre oceano composta dalla USA Asia Muhammad e dalla canadese Erin Routliffe nel WTA di Miami 2026. Si gioca per un posto in semifinale con le teste di serie numero uno che hanno sconfitto nel percorso al terzultimo atto del torneo della Florida in ordine AoyamaEikeri; MihalikovaNicholls e giungono quindi alla porta delle prime 4 coppie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Gli azzurri in campo a Miami oggi mercoledì 25 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Muhammad-Routliffe Ore 22:30 Bolelli-Vavassori Vs Harrison-Skupsky Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo, inoltre Sara e Jas si possono v - facebook.com facebook

#Tennis Sara #Errani e Jasmine #Paolini a #MiamiOpen vincono per 6-4 6-4 contro la slovacca Mihalikova e la britannica Nicholls e vanno ai quarti. Le azzurre torneranno in campo domani contro il duo Muhammad/Routliffe cercando la semifinale (Foto IG x.com