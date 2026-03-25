LIVE Errani Paolini-Muhammad Routliffe 6-3 WTA Miami 2026 in DIRETTA | arriva il break delle azzurre

Durante la partita di doppio femminile al WTA Miami 2026, le italiane Errani e Paolini hanno conquistato un break nel secondo set contro Muhammad e Routliffe, portandosi sul 6-3. La romagnola ha concluso con un preciso colpo a rete, contribuendo alla vittoria temporanea nel set. La partita è aggiornata in tempo reale con tutte le azioni più importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ERRANIPAOLINI-MuhammadRoutliffe 6-3! Molto bene chiude a rete la romagnola. Si è vinto un set per nulla scontato, dopo lo 0-40 non trasformato nel 5° e il deciding point salvato nel 7° gioco. 40-30 SCAAAATENATA LA TOSCANA! Altro scambio da mattatrice, altro dritto pungente! Set point! 30-30 Striiiiinge l’angolo con l’anomalo di dritto, beffa di là Rutfliffe con l’inside in. Vai Jas! 15-30 Bellissimo punto vinto di volo su Muhammad da parte di Paolini! 0-30 Riflesso a rete Muhammad. Attenzione! 0-15 Lungo il dritto difensivo di Paolini. 5-3 BREEEEEAK! Le azzurra al 6° tentativo strappano la battuta: serve Jas! 15-40 Annulla la prima Routliffe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: arriva il break delle azzurre Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:43 Obiettivo semifinale per la coppia Testa di serie numero uno del torneo della Florida. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida delle Sara Errani e Jasmine Paolini... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Muhammad Routliffe... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinale; Sara Errani/Jasmine Paolini - Asia Muhammad/Erin Routliffe Riassunto della partita; Miami su SuperTennis, doppio: obiettivo semifinali per Errani/Paolini (live alle 18 in tv); Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 5-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: arriva il break delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Sbaglia inopinatamente col rovescio da buona posizione Routliffe. 40-40 Lunga la volèe d'opposizione di ... oasport.it Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale ... oasport.it Gli azzurri in campo a Miami oggi mercoledì 25 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Muhammad-Routliffe Ore 22:30 Bolelli-Vavassori Vs Harrison-Skupsky Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo, inoltre Sara e Jas si possono v - facebook.com facebook #Tennis Sara #Errani e Jasmine #Paolini a #MiamiOpen vincono per 6-4 6-4 contro la slovacca Mihalikova e la britannica Nicholls e vanno ai quarti. Le azzurre torneranno in campo domani contro il duo Muhammad/Routliffe cercando la semifinale (Foto IG x.com