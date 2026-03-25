LIVE Errani Paolini-Muhammad Routliffe 6-3 6-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | azzurre in semifinale

Le italiane Errani e Paolini si sono qualificate per le semifinali del torneo WTA 1000 di Miami, battendo le avversarie in due set. La partita di quarti di finale si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-1. La sfida si è svolta negli Stati Uniti e ha portato le due tenniste italiane a proseguire nel torneo. La diretta si è conclusa con questa vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Errani e Paolini, che giungono in semifinale al WTA 1000 di MIAMI (USA). Un saluto sportivo! 19:21 In semifinale sarà sfida contro la vincente tra MertensZhang e HunterPegula 19:20 E allora, azzurre in semifinale senza quasi mai soffrire. Secondo set dominato con un 6-0 parziale dopo che le rivali avevano comunque salvato uno 0-40 nel primo e avevano anche avuto un punto decisivo sul nostro servizio. ERRANIPAOLINI-MuhammadRoutliffe 6-3, 6-1! E finisce qui, secondo set dominato! 30-40 Prima vincente. 15-40 Altro gran lob delle azzurre e match point! 15-30 Doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 6-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in semifinale Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:43 Obiettivo semifinale per la coppia Testa di serie numero uno del torneo della Florida. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida delle Sara Errani e Jasmine Paolini... Tutto quello che riguarda LIVE Errani Paolini Muhammad Routliffe... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinale; Sara Errani/Jasmine Paolini - Asia Muhammad/Erin Routliffe Riassunto della partita; Miami su SuperTennis, doppio: obiettivo semifinali per Errani/Paolini (live alle 18 in tv); Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 6-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 A zero Muhammad. 40-0 Demi volèe miracolosa della statunitense. 30-0 Chiude a rete Muhammad. 15-0 Parte bene ... oasport.it Dominio Errani/Paolini: successo su Muhammad/Routliffe e semifinale a MiamiBellissima versione della coppia azzurra che domina il match giocando brillantemente e approda alle semifinali in Florida Un match che rasenta la perfezione per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppi ... tennisitaliano.it Gli azzurri in campo a Miami oggi mercoledì 25 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Muhammad-Routliffe Ore 22:30 Bolelli-Vavassori Vs Harrison-Skupsky Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo, inoltre Sara e Jas si possono v - facebook.com facebook #Tennis Sara #Errani e Jasmine #Paolini a #MiamiOpen vincono per 6-4 6-4 contro la slovacca Mihalikova e la britannica Nicholls e vanno ai quarti. Le azzurre torneranno in campo domani contro il duo Muhammad/Routliffe cercando la semifinale (Foto IG x.com