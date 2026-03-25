LIVE Errani Paolini-Muhammad Routliffe 6-3 4-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | break delle azzurre nel 2° set

Durante la partita di doppio al WTA Miami 2026, le italiane hanno ottenuto un doppio break nel secondo set, portandosi sul 4-1. In questa fase, una delle giocatrici ha commesso un errore con il rovescio, mentre un’altra ha risposto con una volée senza guardare, che ha contribuito al vantaggio. La coppia rivale ha tentato di rispondere con una volée di rovescio, ma è stata respinta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Esce il rovescio di Paolini. 4-1 Grande risposta di Errani che poi scherza la coppia rivale con una volèe no look che vale il doppio break! 40-40 Non passa la volèe di rovescio, bassa, di Muhammad. Punto decisivo! 40-30 Serve&smash. 30-30 Sbaglia di volo Routliffe, dai ragazze questo punto! 30-15 Servizio vincente. 15-15 Brava Muhammad a difendersi con la palla tra i piedi e a chiudere con lo smash. 0-15 Sbaglia di dritto dopo il servizio Muhammad. 3-1 FUORIIII il lob di Routliffe!Scappano via le italiane! 40-40 Si salva da sinistra al centro Errani: punto decisivo! 30-40 Chiusura a rete comoda di Paolini, meno due! 15-40 Che risposta di rovescio di Routliffe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 4-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: break delle azzurre nel 2° set Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: break delle azzurre nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK! NON BASTANO TRE SMASH! Muhammad non chiude. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: arriva il break delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ERRANI/PAOLINI-Muhammad/Routliffe 6-3! Molto bene chiude a rete la romagnola. Tutto quello che riguarda LIVE Errani Paolini Muhammad Routliffe... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinale; Sara Errani/Jasmine Paolini - Asia Muhammad/Erin Routliffe Riassunto della partita; Miami su SuperTennis, doppio: obiettivo semifinali per Errani/Paolini (live alle 18 in tv); Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 0-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre chirurgiche nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 A zero Muhammad. 40-0 Demi volèe miracolosa della statunitense. 30-0 Chiude a rete Muhammad. 15-0 Parte bene ... oasport.it Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale ... oasport.it Gli azzurri in campo a Miami oggi mercoledì 25 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Muhammad-Routliffe Ore 22:30 Bolelli-Vavassori Vs Harrison-Skupsky Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo, inoltre Sara e Jas si possono v - facebook.com facebook #Tennis Sara #Errani e Jasmine #Paolini a #MiamiOpen vincono per 6-4 6-4 contro la slovacca Mihalikova e la britannica Nicholls e vanno ai quarti. Le azzurre torneranno in campo domani contro il duo Muhammad/Routliffe cercando la semifinale (Foto IG x.com