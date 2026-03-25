LIVE Errani Paolini-Muhammad Routliffe 6-3 2-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | break delle azzurre nel 2° set

Nel match di doppio alle WTA Miami 2026, le italiane hanno ottenuto un break nel secondo set, portandosi sul 2-1. Muhammad ha colpito tre smash senza riuscire a concludere il punto, mentre Paolini ha concluso con un dritto. La partita si sta giocando in diretta, con le atlete che si contendono il set e il risultato complessivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK! NON BASTANO TRE SMASH! Muhammad non chiude. Chiude Paolini con il dritto. 30-40 Con la chiusura di volo Muhammad. 15-40 In rete la volèe di rovescio, bassa, di Routliffe. 15-30 PAAAAUROSO TRACCIANTE DI DRITTO IN CROSS DI PAOLINI! 15-15 Intervento vincentec di Muhammad. 0-15 Numero pazzesco prima in difesa, poi col lob millimetrico di volo della campionessa da Bologna! 1-1 Vola via la risposta della canadese. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Servizio e dritto! 15-15 Sbaglia di dritto Paolini. 0-1 A zero Muhammad. 40-0 Demi volèe miracolosa della statunitense. 30-0 Chiude a rete Muhammad. 15-0 Parte bene Muhammad. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: break delle azzurre nel 2° set Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: arriva il break delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ERRANI/PAOLINI-Muhammad/Routliffe 6-3! Molto bene chiude a rete la romagnola. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:43 Obiettivo semifinale per la coppia Testa di serie numero uno del torneo della Florida. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Muhammad Routliffe... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinale; Sara Errani/Jasmine Paolini - Asia Muhammad/Erin Routliffe Riassunto della partita; Miami su SuperTennis, doppio: obiettivo semifinali per Errani/Paolini (live alle 18 in tv); Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 0-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre chirurgiche nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 A zero Muhammad. 40-0 Demi volèe miracolosa della statunitense. 30-0 Chiude a rete Muhammad. 15-0 Parte bene ... oasport.it Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale ... oasport.it Gli azzurri in campo a Miami oggi mercoledì 25 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Muhammad-Routliffe Ore 22:30 Bolelli-Vavassori Vs Harrison-Skupsky Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo, inoltre Sara e Jas si possono v - facebook.com facebook #Tennis Sara #Errani e Jasmine #Paolini a #MiamiOpen vincono per 6-4 6-4 contro la slovacca Mihalikova e la britannica Nicholls e vanno ai quarti. Le azzurre torneranno in campo domani contro il duo Muhammad/Routliffe cercando la semifinale (Foto IG x.com