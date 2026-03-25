LIVE Errani Paolini-Muhammad Routliffe 6-3 2-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | break delle azzurre nel 2° set

Da oasport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di doppio alle WTA Miami 2026, le italiane hanno ottenuto un break nel secondo set, portandosi sul 2-1. Muhammad ha colpito tre smash senza riuscire a concludere il punto, mentre Paolini ha concluso con un dritto. La partita si sta giocando in diretta, con le atlete che si contendono il set e il risultato complessivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 BREAK! NON BASTANO TRE SMASH! Muhammad non chiude. Chiude Paolini con il dritto. 30-40 Con la chiusura di volo Muhammad. 15-40 In rete la volèe di rovescio, bassa, di Routliffe. 15-30 PAAAAUROSO TRACCIANTE DI DRITTO IN CROSS DI PAOLINI! 15-15 Intervento vincentec di Muhammad. 0-15 Numero pazzesco prima in difesa, poi col lob millimetrico di volo della campionessa da Bologna! 1-1 Vola via la risposta della canadese. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Servizio e dritto! 15-15 Sbaglia di dritto Paolini. 0-1 A zero Muhammad. 40-0 Demi volèe miracolosa della statunitense. 30-0 Chiude a rete Muhammad. 15-0 Parte bene Muhammad. 🔗 Leggi su Oasport.it

live errani paolini muhammad routliffe 6 3 2 1 wta miami 2026 in diretta break delle azzurre nel 2176 set
© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: break delle azzurre nel 2° set

Articoli correlati

LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: arriva il break delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ERRANI/PAOLINI-Muhammad/Routliffe 6-3! Molto bene chiude a rete la romagnola.

LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in campo a minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:43 Obiettivo semifinale per la coppia Testa di serie numero uno del torneo della Florida.

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Muhammad Routliffe...

Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinale; Sara Errani/Jasmine Paolini - Asia Muhammad/Erin Routliffe Riassunto della partita; Miami su SuperTennis, doppio: obiettivo semifinali per Errani/Paolini (live alle 18 in tv); Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streaming.

errani paolini muhammad live errani paolini muhammadLIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 0-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre chirurgiche nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 A zero Muhammad. 40-0 Demi volèe miracolosa della statunitense. 30-0 Chiude a rete Muhammad. 15-0 Parte bene ... oasport.it

errani paolini muhammad live errani paolini muhammadDove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale ... oasport.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.