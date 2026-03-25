LIVE Errani Paolini-Muhammad Routliffe 2-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | iniziato il quarto di finale

Al torneo WTA di Miami, nel quarto di finale in corso, il punteggio vede Errani e Paolini in vantaggio 2-1 contro Muhammad e Routliffe. Attualmente si sta giocando un punto importante, con Muhammad che ha tentato un appoggio di volo e ha raggiunto un 40-40. La partita prosegue con il pubblico che segue con attenzione gli scambi sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Clamorosa riga presa con l’appoggio di volo presa da Muhammad. Seconda 30-40 Prima vincente della canandese. 15-40 Serve&smash. 0-40 Doppio fallo e tre chance di break, sarebbero quattro col deciding point. 0-30 L’errore di Routliffe. 0-15 La risposta nei piedi di rovescio di Paolini, poi il dritto vincente! 2-1 A trenta Errani! 40-30 Chiude a rete Paolini. 30-30 Non risponde Muhammad. 15-30 La risposta aggressiva di Routliffe. Poi chiudono a rete le rivali. 15-15 Risposta vincente. 15-0 Lunga la contrapposizione di Muhammad a rete su Errani. 1-1 Velocissimi i primi due giochi. 40-15 Fuori la volèe di rovescio di Muhammad. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il quarto di finale Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: giocatrici in campo, inizia il quarto di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Jasmine Paolini al servizio, si parte! 18:08 Palleggio di riscaldamento cominciato! 4? e si gioca. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida delle Sara Errani e Jasmine Paolini... Contenuti utili per approfondire LIVE Errani Paolini Muhammad Routliffe... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026 in DIRETTA: caccia alla semifinale; Sara Errani/Jasmine Paolini - Asia Muhammad/Erin Routliffe Riassunto della partita; Miami su SuperTennis, doppio: obiettivo semifinali per Errani/Paolini (live alle 18 in tv); Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il quarto di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 L'errore di Routliffe. 0-15 La risposta nei piedi di rovescio di Paolini, poi il dritto vincente! 2-1 A ... oasport.it Dove vedere in tv Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe, WTA Miami 2026: orario, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe nei quarti di finale ... oasport.it Gli azzurri in campo a Miami oggi mercoledì 25 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Muhammad-Routliffe Ore 22:30 Bolelli-Vavassori Vs Harrison-Skupsky Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW e SkyGo, inoltre Sara e Jas si possono v - facebook.com facebook #Tennis Sara #Errani e Jasmine #Paolini a #MiamiOpen vincono per 6-4 6-4 contro la slovacca Mihalikova e la britannica Nicholls e vanno ai quarti. Le azzurre torneranno in campo domani contro il duo Muhammad/Routliffe cercando la semifinale (Foto IG x.com