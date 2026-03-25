LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 16-25 tutto facile per i polacchi nel 2° set

Nel match di volley della Champions League, la squadra polacca ha vinto il secondo set con il punteggio di 16-25, dopo aver conquistato il primo con un risultato di 0-2. Nel corso del set, ci sono stati alcuni errori al servizio da entrambe le squadre, tra cui uno di Civitanova e uno di Zawiercie. La partita è trasmessa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 16-25 Errore al servizio Civitanova. 16-24 Errore al servizio Zawiercie. 15-24 Parallela vincente di Boladz dalla seconda linea. 15-23 Diagonale di Loeppky da posto 2. 14-23 Parallela vincente di Russell 14-22 Muro vincente di Podrascanin 13-22 Ace di Kwolek 13-21 Primo tempo di Gladyr. 13-20 Parallela vincente di Kwolek da posto 4. 13-19 Infrazione al palleggio fischiata a Tavares. 12-19 Diagonale di Duflos-Rossi 11-19 Fuori l’attacco di Nikolov dalla seconda linea. Si chiude il doppio cambio. Rientrano Loeppky e Boninfante. 11-18 Errore in diagonale di Koukartsev 11-17 Kwolek infila il pallone tra le mani del muro da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 16-25, tutto facile per i polacchi nel 2° set Articoli correlati LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: 22-25, i polacchi vincono il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 In campo la diagonale di Boladz dalla seconda linea Entra Duflos-Rossi al posto di Gargiulo 22-24... LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Cucine Lube... Una selezione di notizie su LIVE Civitanova Aluron Warta Zawiercie... Temi più discussi: LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: andata vibrante contro i polacchi; Play Off: Civitanova sfida i polacchi dell'Aluron; Champions League: Civitanova in campo per l'andata dei Quarti; Watch Civitanova v Warta Zawiercie Live Stream Online | DAZN IT. LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-1, Champions League volley 2026 in DIRETTA: Lube costretta ad inseguire nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Cucine Lube ... oasport.it Civitanova-Aluron Warta Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingOggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Civitanova-Aluron Warta Zawiercie, andata dei quarti di finale della Champions League 2026 di volley ... oasport.it Europa, si entra nella fase calda Quarti di Champions League, Semifinali di CEV Cup e Finale di Challenge Cup: settimana decisiva per le italiane. Perugia e Civitanova aprono i Quarti di Champions, Piacenza debutta in Semifinale di CEV Cup, mentre M - facebook.com facebook