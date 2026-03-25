lite stradale fra ventenni il traguardo in tribunale

Due giovani sono comparsi in tribunale per una lite avvenuta in strada. La lite è nata quando uno dei due ha accennato una frenata in risposta alla guida spericolata dell’automobilista che lo precedeva. L’udienza si è svolta senza ulteriori incidenti e si attendono eventuali decisioni.

La sua colpa è stata quella di avere accennato una frenata come reazione alla guida spavalda dell’automobilista che lo precedeva. Risultato: è stato superato, costretto a fermarsi tra due vetture ed affrontato dal conducente spericolato e dall’amico che era alla guida dell’auto rimasta dietro. Per cercare di scappare il pilota braccato ha inserito la retromarcia finendo per tamponare l’auto posteriore e allora è stato minacciato, aggredito con un pugno al viso e si è visto prendere a calci la sua vettura. Poi è stato scortato per raggiungere un bancomat e prelevare 500 euro per i danni all’auto. Questa lite stradale, accaduta la sera del 2... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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