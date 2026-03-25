L’Italia sta cercando di trovare nuove fonti di gas a causa delle restrizioni imposte dalla guerra. Il governo ha avviato trattative con l’Algeria per aumentare le forniture, ma si trova di fronte a difficoltà legate alla mancanza di accordi già definiti. La situazione ha portato a un’attenta valutazione delle alternative disponibili per garantire l’approvvigionamento energetico del paese.

Mercoledì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in Algeria per incontrare i principali rappresentanti del governo locale. C’è un motivo per cui lascia Roma a soli due giorni dalla sconfitta al referendum e nel pieno di un momento molto complicato per il governo: il gas algerino, diventato ora più importante che mai per l’Italia e per tutti i paesi costretti a sostituire il gas proveniente dal Qatar, che ora è bloccato a causa della guerra in Medio Oriente. Dal Qatar l’Italia compra circa il 10 per cento di tutto il gas che importa dall’estero, e l’Italia fa quasi del tutto affidamento sulla materia prima importata, dato che produce solamente poco più del 4 per cento del suo fabbisogno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Italia sta cercando alternative al gas bloccato dalla guerra

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