In Italia, i costi dell’elettricità sono più alti rispetto a quelli di Francia e Spagna, con differenze significative nel prezzo finale per i consumatori. La dipendenza dal gas naturale e le procedure burocratiche rallentano lo sviluppo delle energie rinnovabili. Attualmente, il paese si trova in una posizione di svantaggio rispetto ad altri stati europei che stanno accelerando sulla transizione energetica.

Mentre l'Europa corre verso l'indipendenza energetica, noi restiamo ostaggio del gas e di una burocrazia che soffoca il sole. Viaggio nel paradosso di un sistema che premia l'immobilismo e punisce le imprese Se oggi vi svegliate in una villetta a Siviglia, accendere il climatizzatore vi costa quasi nulla. Se siete un piccolo imprenditore a Lione, la vostra bolletta elettrica è un fastidio gestibile. Ma se avete la sfortuna di gestire un tornio in Brianza o un hotel a Taormina,oggi state pagando l’elettricità come se fosse estratta dalle miniere di Re Salomone, la figura biblica con 700 mogli e 300 concubine. E noi finiamo per restare appesi tra fascino biblico e letterario. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’Italia al buio del buon senso: ecco perché paghiamo l’elettricità il triplo di Francia e Spagna

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