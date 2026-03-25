L’Italia a letto è meno fluida di quanto dicono

Da laverita.info 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente rapporto del Censis rivela che in Italia le relazioni sentimentali sono più tradizionali di quanto si possa pensare. La maggioranza delle persone preferisce la monogamia e si riconosce in un solo genere, contraddicendo l’idea di una rivoluzione dei costumi. I dati mostrano una società meno fluida e più conservatrice rispetto alle rappresentazioni pubbliche o alle tendenze percepite.

Rapporto Censis: la maggioranza preferisce la monogamia e si riconosce in un genere. Altro che rivoluzione dei costumi. Se si guarda ai dati, quelli veri, più che alle narrazioni, la fotografia dell’Italia sotto le lenzuola è molto più tradizionale di quanto si racconti. A dirlo è il nuovo rapporto del Censis sulla sessualità degli italiani, che restituisce un’immagine lontana dagli stereotipi più diffusi: oltre l’80% degli intervistati dichiara di avere rapporti esclusivamente con il proprio partner. Un dato che conferma come la monogamia continui a essere la forma relazionale prevalente, nonostante l’evoluzione dei modelli culturali e l’impatto delle nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Laverita.info

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