L’Italia a letto è meno fluida di quanto dicono

Un recente rapporto del Censis rivela che in Italia le relazioni sentimentali sono più tradizionali di quanto si possa pensare. La maggioranza delle persone preferisce la monogamia e si riconosce in un solo genere, contraddicendo l’idea di una rivoluzione dei costumi. I dati mostrano una società meno fluida e più conservatrice rispetto alle rappresentazioni pubbliche o alle tendenze percepite.

Rapporto Censis: la maggioranza preferisce la monogamia e si riconosce in un genere. Altro che rivoluzione dei costumi. Se si guarda ai dati, quelli veri, più che alle narrazioni, la fotografia dell’Italia sotto le lenzuola è molto più tradizionale di quanto si racconti. A dirlo è il nuovo rapporto del Censis sulla sessualità degli italiani, che restituisce un’immagine lontana dagli stereotipi più diffusi: oltre l’80% degli intervistati dichiara di avere rapporti esclusivamente con il proprio partner. Un dato che conferma come la monogamia continui a essere la forma relazionale prevalente, nonostante l’evoluzione dei modelli culturali e l’impatto delle nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Laverita.info

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