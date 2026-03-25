L' Iran respinge il piano di Trump pone 5 condizioni e chiede i danni di guerra

L'Iran ha ricevuto il piano di pace in 15 punti degli Stati Uniti ma lo ha respinto, definendolo "estremamente massimalista e irragionevole". Ha fatto poi sapere che qualsiasi cessazione delle ostilità avverrà esclusivamente secondo i termini e il calendario di Teheran. Un funzionario ha precisato che gli Usa hanno inviato, tramite diversi canali diplomatici, offerte ritenute "eccessive" e scollegate dalla realtà del fallimento sul campo di battaglia americano. Ha ricordato inoltre i due precedenti round di negoziati della primavera e dell'inverno 2025, definiti ingannevoli, dopo i quali Washington avrebbe sferrato nuove aggressioni militari contro l'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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