Un portavoce militare iraniano ha affermato che gli Stati Uniti stanno negoziando con se stessi, commentando le dichiarazioni di un ex presidente statunitense secondo cui Teheran sarebbe interessata a trovare un accordo per mettere fine alle tensioni in Medio Oriente. La dichiarazione è stata diffusa dai media ufficiali iraniani, che hanno riportato le parole del portavoce in risposta alle affermazioni di Trump.

«Gli Stati Uniti stanno negoziando con se stessi». Così un portavoce militare iraniano, citato dai media statali, ha commentato le parole di Donald Trump secondo cui Teheran vorrebbe raggiungere un’intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Di fatto, sono stati derisi i tentativi della Casa Bianca di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco: l’Amministrazione Trump ha appena inviato all’ Iran, tramite il Pakistan, un piano in 15 punti. Secondo il tycoon l’intesa sarebbe stata trovata. Ma, appunto, l’Iran smentisce. Donald Trump (Ansa). Il messaggio del portavoce militare iraniano. «Chi si autoproclama superpotenza globale si sarebbe già tirato fuori da questo pasticcio se avesse potuto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Iran prende in giro Trump: «Gli Usa stanno negoziando con se stessi»

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